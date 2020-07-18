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    Burdur'da sorunlu kadın, bebeğini camdan atmaya kalktı

    Bucak ilçesinde şizofren hastası olduğu iddia edilen kadın, 1,5 yaşındaki kızçocuğunu oturduğu apartmanın dördüncü katındaki evin penceresinden sarkıtıp, aşağı atmakla tehdit etti.
    • DHA
    • 18.07.2020 - 04:14
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    Burdur'da sorunlu kadın, bebeğini camdan atmaya kalktı

    Burdur'un Bucak ilçesi, Çamlıca Mahallesi TOKİ konutlarında bugün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, G.B. adlı kadın iddiaya göre ağlayan çocuğunu susturamayınca cinnet getirdi. Kız çocuğunu susması için oturduğu apartmanın 4’üncü katındaki pencereden sarkıtarak "Atayım mı seni" diye bağıran kadını gören komşular duruma müdahale etti.

    KOMŞULARI İKNA EDEMEDİ

    Komşular ve çevredekiler kadına, "Çocuğu içeri al" diye bağırarak ikna etmeye çalıştı. Daha sonra durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. G.B.’nin oturduğu dairenin kapısını kırarak içeri giren polisler kadını etkisiz hale getirirken, çocuğu da korumaya aldı.

    Burdur'da sorunlu kadın, bebeğini camdan atmaya kalktı

    KIZ KORUMAYA ALINDI

    Bucak Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen G.B.'nin işlemlerinin sürdüğü ve şizofren hastası olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan kız çocuğu ise Bucak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

    OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

    Olay anı çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde kızı koltuk altlarından tutarak camdan sarkıttığı görülen ve "Atayım mı aşağı" diye bağırdığı duyulan kadını çevredekilerin "Çocuğu içeri al" ve "Yapma" diye ikna etmeye çalıştığı görüldü.

    Burdur'da sorunlu kadın, bebeğini camdan atmaya kalktı #1

    Burdur'da sorunlu kadın, bebeğini camdan atmaya kalktı #2

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