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- Burdur’da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı
Burdur’da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı
Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu belirlenen çok sayıda obje ele geçirildi.
- İHA
- 19.08.2021 - 15:42
- Güncelleme : 19.08.2021 - 15:57
Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde ve Bucak ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışmalar başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında şüphelilerin adresleri belirlendi.
7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ELE GEÇİRİLENLER
Armalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 98 parça sikke, yüzük ve metal obje, 9 cep telefonu, tüfek, 23 dolu fişek, kurusıkı tabanca, 5 delici uç, jeneratör, 50 metre kablo ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Y.M., M.B., H.D., Ö.D., Ö.E., İ.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
6 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.