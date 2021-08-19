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    Burdur’da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

    Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu belirlenen çok sayıda obje ele geçirildi.
    • İHA
    • 19.08.2021 - 15:42
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 15:57
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    Burdur’da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

    Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kent merkezinde ve Bucak ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışmalar başlatıldı.

    Çalışmalar kapsamında şüphelilerin adresleri belirlendi.

    7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Armalarda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 98 parça sikke, yüzük ve metal obje, 9 cep telefonu, tüfek, 23 dolu fişek, kurusıkı tabanca, 5 delici uç, jeneratör, 50 metre kablo ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

    Burdur’da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı #1

    SERBEST BIRAKILDILAR

    Y.M., M.B., H.D., Ö.D., Ö.E., İ.B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

    6 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

    Burdur’da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı #2

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