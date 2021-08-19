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Burdur’da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

Burdur’da tarihi eser operasyonu: 6 gözaltı

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliğinde olduğu belirlenen çok sayıda obje ele geçirildi.