Burdur'da tırdan 18.7 tonluk mermer blok düştü

Tırın şoförü, önde giden taksinin aniden manevra yaptığını söyledi. Tırdan düşen mermer, yolda sürüklendi.

Antalya'daki bir fabrikaya gönderilmek üzere Kocapınar köyündeki mermer ocağından 07 AJF 842 plakalı tırın dorsesine dün akşam saatlerinde 18.7 ton ağırlığında mermer blok yüklendi.

Tır, Bayram Yakut'un yönetiminde yola çıktı. Yakut, Burdur-Antalya Karayolu Büğdüz kavşağına geldiğinde önünde giden otomobilin aniden manevra yapması üzerine frene bastı.

YOLDA SÜRÜKLENDİ

Dorseden kayan mermer blok yola düştü. Bir süre sürüklenen mermer blok, yol ortasında dururken, dorse ve tırda maddi hasar meydana geldi.

"TAKSİ ÖNÜME KIRDI"

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda önlem alırken, mermer blok ocaktan gelen iş makinesi yardımı ile başka bir TIRA yüklenerek götürüldü. Kaza nedeniyle Burdur-Antalya Karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Tır şoförü Bayram Yakut, "Ben yolumda gidiyordum. Önümdeki taksi tam gaz gidiyordu. Bir anda önüme direksiyonu kırdı, ben de ona çarpmamak için fren yapınca mermer kayarak yola düştü." dedi.