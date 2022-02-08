Euro
15.57
0.10%
Dolar
13.64
0.38%
Altın
798.16
0.23%
Borsa
1999
0.08%
Bitcoin
598.538
4.16%
BTXN Coin
33.82
2.98%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Yağmur 4 C

    Burdur’da, tırın tekeri fırlayıp akaryakıt pompasını parçaladı

    Hareket halindeki tırın fırlayan tekeri, akaryakıt istasyonunun pompalarına çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 08.02.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 08.02.2022 - 13:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Burdur’da, tırın tekeri fırlayıp akaryakıt pompasını parçaladı

    Burdur'dan Fethiye yönüne gitmekte olan bir tırın tekeri, Hacılar köyü yakınlarında yerinden fırladı.

    Teker, hızla yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek pompalara çarptı.

    GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde pompaların yanında araç ya da herhangi bir kimsenin olmadığı görüldü.

    Burdur’da, tırın tekeri fırlayıp akaryakıt pompasını parçaladı VİDEO

    Burdur’da, tırın tekeri fırlayıp akaryakıt pompasını parçaladı #1

    Burdur’da, tırın tekeri fırlayıp akaryakıt pompasını parçaladı #2

    Burdur’da, tırın tekeri fırlayıp akaryakıt pompasını parçaladı #3

    Burdur’da, tırın tekeri fırlayıp akaryakıt pompasını parçaladı #4

    Burdur’da, tırın tekeri fırlayıp akaryakıt pompasını parçaladı #5


    Görüş Bildir