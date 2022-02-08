Hareket halindeki tırın fırlayan tekeri, akaryakıt istasyonunun pompalarına çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur'dan Fethiye yönüne gitmekte olan bir tırın tekeri, Hacılar köyü yakınlarında yerinden fırladı.

Teker, hızla yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek pompalara çarptı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde pompaların yanında araç ya da herhangi bir kimsenin olmadığı görüldü.

Burdur’da, tırın tekeri fırlayıp akaryakıt pompasını parçaladı VİDEO

