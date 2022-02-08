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- Burdur’da, tırın tekeri fırlayıp akaryakıt pompasını parçaladı
Burdur’da, tırın tekeri fırlayıp akaryakıt pompasını parçaladı
Hareket halindeki tırın fırlayan tekeri, akaryakıt istasyonunun pompalarına çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 08.02.2022 - 12:46
- Güncelleme : 08.02.2022 - 13:26
Burdur'dan Fethiye yönüne gitmekte olan bir tırın tekeri, Hacılar köyü yakınlarında yerinden fırladı.
Teker, hızla yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek pompalara çarptı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde pompaların yanında araç ya da herhangi bir kimsenin olmadığı görüldü.
Burdur’da, tırın tekeri fırlayıp akaryakıt pompasını parçaladı VİDEO