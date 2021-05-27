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    Burdur'da toprak yığınlarının altında kalan yaşlı adam öldü

    5 metrelik sondaj kuyusunda çalışırken meydana gelen göçükte toprak yığınları altında kalan 70 yaşındaki adam, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 07:39
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    Burdur'da toprak yığınlarının altında kalan yaşlı adam öldü

    Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Sazak köyünde Mehmet Aksakal (70), Çingir tarlaları mevkisindeki tarlasında bulunan sondaj kuyusunda çalışırken, göçük meydana geldi.

    Aksakal, 5 metrelik derinlikte toprağın yığınları altında kaldı.

    3 SAATTE CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burdur AFAD Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu Mehmet Aksakal'ın cansız bedeni çıkarıldı.

    Aksakal'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Burdur da toprak yığınlarının altında kalan yaşlı adam öldü #5

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