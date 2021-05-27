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- Burdur'da toprak yığınlarının altında kalan yaşlı adam öldü
Burdur'da toprak yığınlarının altında kalan yaşlı adam öldü
5 metrelik sondaj kuyusunda çalışırken meydana gelen göçükte toprak yığınları altında kalan 70 yaşındaki adam, yaşamını yitirdi.
- DHA
- 27.05.2021 - 07:39
Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Sazak köyünde Mehmet Aksakal (70), Çingir tarlaları mevkisindeki tarlasında bulunan sondaj kuyusunda çalışırken, göçük meydana geldi.
Aksakal, 5 metrelik derinlikte toprağın yığınları altında kaldı.
3 SAATTE CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Burdur AFAD Müdürlüğü ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu Mehmet Aksakal'ın cansız bedeni çıkarıldı.
Aksakal'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.