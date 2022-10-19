Burdur'da trafik kazasında yaralanan genç kadın 15 gün dayanabildi

Kontrolden çıkarak karşı yönden gelen araçla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olaydan 15 gün sonra, durumu ağır olan genç kadın hayatını kaybetti.

Burdur'un Bucak ilçesinde trafik kazası yaşandı.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda Antalya istikametine giden Şeref Seçer yönetimindeki otomobil, seyir halindeki araçla çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle otomobillerden biri takla attı.

4 yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sürücü Seçer ile birlikte aynı araçta bulunan Kezban Seçer, Seray Seçer ve Ayşe Seçer'in yaralı olduğunu belirledi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

15 gün dayanabildi

Durumu ağırlaşan Ayşe Seçer, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İHA'nın aktarımına göre; Seçer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 15 gün hayata tutunabildi.

Dün akşam vefat eden Ayşe Seçer'in cenazesi, Hızırilyas Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Burdur Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.