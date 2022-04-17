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    Burdur'da uygunsuz görüntüler paylaşan şüpheliler serbest bırakıldı

    Burdur'da eşi tarafından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının uygunsuz fotoğraflarını çekerek internette paylaşan 2 kişi serbest bırakıldı.
    • 17.04.2022 - 18:31
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    Burdur'da uygunsuz görüntüler paylaşan şüpheliler serbest bırakıldı

    Burdur'da geçtiğimiz hafta Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda Nurcan Seçer, işlettiği dönercide eşi S.S. tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

    Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Seçer'in uygunsuz görüntülerini internette paylaştılar

    Şüpheli koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Nurcan Seçer'in uygunsuz görüntülerini internette paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı.

    İHA'ya göre Valiliğin suç duyurusunda bulunduğu olayda şüpheliler A.A. ve R.K., adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

    Birisi hastane personeli

    Şüphelilerden hastane personeli olduğu öğrenilen R.K. hakkında açılan idari soruşturma ise sürüyor.

    Burdur da uygunsuz görüntüler paylaşan şüpheliler serbest bırakıldı #1


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