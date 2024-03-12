Burdur’da üzerine mermer bloğu düşen tır sürücüsü hayatını kaybetti Yeşilova ilçesinde bulunan bir taş ocağında üzerine mermer bloğu düşen tır sürücüsü feci şekilde can verdi. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

İHA

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan bir mermer ocağında maden ocağında çalışan 45 yaşındaki tır şoförü Mehmet Saray, üzerine mermer bloğu düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Saray, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Mehmet Saray’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)