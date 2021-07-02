Banyo sobasından çıkan yangında 6 kişi etkilenirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Eşyaların zarar gördüğü evde, maddi hasar meydana geldi.

Burdur'un Konak Mahallesi’nde, yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı.

Abdulkerim Mohammed isimli bir kişinin yaşadığı evde çıkan yangına banyo sobasının neden olduğu belirlenirken, çevrede bulunan vatandaşların ihbar etmesinin ardından olay yerine itfaiye geldi.

4 ÇOCUK DUMANDAN ETKİLENDİ

Banyo sobasında yakılan yünlerden çıkan kıvılcımın, soba kenarında kurumaya bırakılan kıyafetlere sıçraması sonucu çıkan yangın, büyüyerek evin diğer odalarına yayıldı.

Yangının olduğu yere sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale etti.

Baba, anne ve 4 çocuğun dumandan etkilendiği yangında, evde bulunan eşyalar zarar gördü.

Dumandan etkilenen çocuklara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'da yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı evde yangın VİDEO





"ÇOK YOĞUN DUMAN VARDI"

Ayrıca itfaiye ekipleri yanan evden, kömürü hala yanmakta olan nargile çıkardı.

Yangına anında müdahale ettiklerini söyleyen itfaiye eri, “112 tarafından yangın ihbarı aldık. Hemen olay yerine geldik.

Solunum cihazlarımızı takıp, hemen içeri girdik. Banyo kısmında, yoğun duman ve alev vardı.

Banyo sobasının yanına kurusun diye bırakılan elbiseler tutuşmuş ve yanmaya başlamış.

Çok yoğun duman vardı. Söndürdük. Dumanı tahliye ediyoruz.” diye konuştu.



