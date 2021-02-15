- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Burdur'da, yanan kalorifer kazanı evi kullanılamaz hale getirdi
Burdur'da, yanan kalorifer kazanı evi kullanılamaz hale getirdi
Kalorifer kazanından çıktığı tespit edilen yangının ardından, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
- İHA
- 15.02.2021 - 16:13
- Güncelleme : 15.02.2021 - 16:14
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyünde saat 19.30 sıralarında, Osman Dolgun’a ait evin kalorifer kazanında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce alevler her yeri sardı.
İKİNCİ KATA SIÇRADI
Yangının iki katlı evin ikinci katına kadar sıçraması üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
UZUN SÜRE SÖNDÜRÜLEMEDİ
Yangın, çevredeki vatandaşların yardımı ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.
MADDİ HASAR BÜYÜK
Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.