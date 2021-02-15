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    Burdur'da, yanan kalorifer kazanı evi kullanılamaz hale getirdi

    Kalorifer kazanından çıktığı tespit edilen yangının ardından, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 15.02.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 15.02.2021 - 16:14
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    Burdur'da, yanan kalorifer kazanı evi kullanılamaz hale getirdi

    Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyünde saat 19.30 sıralarında, Osman Dolgun’a ait evin kalorifer kazanında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce alevler her yeri sardı.

    İKİNCİ KATA SIÇRADI

    Yangının iki katlı evin ikinci katına kadar sıçraması üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Burdur da, yanan kalorifer kazanı evi kullanılamaz hale getirdi #1

    UZUN SÜRE SÖNDÜRÜLEMEDİ

    Yangın, çevredeki vatandaşların yardımı ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

    MADDİ HASAR BÜYÜK

    Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

    Burdur da, yanan kalorifer kazanı evi kullanılamaz hale getirdi #2

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