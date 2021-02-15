Burdur'da, yanan kalorifer kazanı evi kullanılamaz hale getirdi

Kalorifer kazanından çıktığı tespit edilen yangının ardından, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyünde saat 19.30 sıralarında, Osman Dolgun’a ait evin kalorifer kazanında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyünce alevler her yeri sardı.

İKİNCİ KATA SIÇRADI

Yangının iki katlı evin ikinci katına kadar sıçraması üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

UZUN SÜRE SÖNDÜRÜLEMEDİ

Yangın, çevredeki vatandaşların yardımı ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

MADDİ HASAR BÜYÜK

Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.



