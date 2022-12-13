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    Burdur'da yaşlı adam, pansiyonda ölü bulundu

    Burdur’daki bir pansiyonda, temizlik görevlisi tarafından 74 yaşındaki Aybey Erkazancı'nın cansız bedeni bulundu. İncelemeler sonucunda, cenazenin 2-3 günlük olabileceği anlaşıldı.
    • 13.12.2022 - 18:54
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    Burdur'da yaşlı adam, pansiyonda ölü bulundu

    Burdur’daki Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir pansiyonda, saat 15.15 sıralarında, pansiyon görevlisi, temizlik için içeriye girdiğinde odada kalan Ahmet Aybey Erkazancı’yı (74) yerde hareketsiz gördü ve otel yetkililerine haber verdi.

    Otel yetkililerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine, ambulans sevk edildi.

    Cenazenin 2-3 günlük olabileceği anlaşıldı

    İlk yardım ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, Erkazancı’nın ölmüş olduğunu ve odadaki ağır kokudan cenazenin 2-3 günlük olabileceği anlaşıldı.

    Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine, asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

    Milletvekili Mehmet Erkazancı’nın oğlu çıktı

    Olay yeri ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından Erkazancı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Ahmet Aybey Erkazancı’nın, 9. Dönem Demokrat Parti Milletvekili Mehmet Erkazancı’nın oğlu olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre; Erkazancı’nın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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