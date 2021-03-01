Burdur'da yaşlı kadına çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Burdur'da yaşlı kadına çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Eşiyle birlikte çocuğunun evini ziyarete giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, süt tankerinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan sürücü yakalanıp, gözaltına alındı.

Burdur’un Ağlasun ilçesine bağlı Kibrit köyü yakınlarında Isparta’dan Bucak istikametine giden İ.Ç. yönetimindeki 32 SN 756 plakalı süt tankeri, eşi Süleyman Açıl ile yürürken yolun karşısına geçmek isteyen Gülsüm Açıl’a (64) çarptı.

Gülsüm Açıl yola savrulurken, tanker sürücüsü ise durmayıp, olay yerinden uzaklaştı.

TALİHSİZ KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Süleyman Açıl’ın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gülsüm Açıl’ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Gülsüm Açıl’ın cansız bedeni Burdur'dan gelen cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Burdur Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇOCUKLARINI ZİYARETE GİDİYORLARDI

Gülsüm ve Süleyman Açıl çiftinin çocuklarının evine gitmek için dışarı çıktıkları belirtildi.

Süleyman Açıl'ın karşıya geçtiği, ayaklarından rahatsız olduğu için koltuk değnekleriyle yürüyen Gülsüm Açıl’ın ise eşinin yardım isteğini geri çevirdiği öğrenildi.

BUCAK’TA YAKALANDI

Öte yandan olay yerine gelen ekipler kaçan sürücünün yakalanması için çevre il ve ilçelere de bilgi verdi.

Yapılan çalışmanın ardından takibe alınan süt tankere, Bucak ilçesinde durdurularak, şoför gözaltına alındı.