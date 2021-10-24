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Burdur'daki kamyonun dehşet saçtığı kazada ölü sayısı 5'e çıktı

Burdur'daki kamyonun dehşet saçtığı kazada ölü sayısı 5'e çıktı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktör, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan baba ile kızı da öldü.