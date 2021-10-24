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    Burdur'daki kamyonun dehşet saçtığı kazada ölü sayısı 5'e çıktı

    Burdur'un Yeşilova ilçesinde traktör, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan baba ile kızı da öldü.
    • AA
    • 24.10.2021 - 06:49
    • Güncelleme : 24.10.2021 - 06:54
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    Burdur'daki kamyonun dehşet saçtığı kazada ölü sayısı 5'e çıktı

    Burdur'un Yeşilova ilçesinde Harmanlı köyü kavşağında 3 aracın karıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi.

    Kazanın ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ağır yaralı Yağmur (7) ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan babası Bayram Baş (49) da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

    Burdur'un Yeşilova ilçesinde dün Ahmet Aydoğan'ın (48) kullandığı kamyon, önce Yusuf Akın (58) idaresindeki römorklu traktörle çarpışmış, karşı şeride geçen araç, Şenol Özalp'in (54) kullandığı otomobile çarpmıştı.

    Kazada otomobil sürücüsü Özalp, yanındaki yolculardan Günaydın Cirit Baş (47) ile 6 yaşındaki oğlu Mehmet Emir Baş kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

    Baba Bayram ile kızı Yağmur Baş (7) ağır yaralanmış, traktör ve kamyon sürücüleri gözaltına alınmıştı.

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    Burdur daki kamyonun dehşet saçtığı kazada ölü sayısı 5 e çıktı #5

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    Burdur daki kamyonun dehşet saçtığı kazada ölü sayısı 5 e çıktı #7

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