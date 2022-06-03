Burdur'daki kavgayı ayırmak isteyen şahsın retinası parçalandı

İki grubun kavgasını ayırmak isterken darbe alarak retinası parçalanan kişiye bir daha göremeyeceği söylendi. Yaralı, 3. ameliyat sonrası düşük düzeyde görmeye başladı.

Burdur'da yaşayan 46 yaşındaki Gültekin Akkaya, kızının nişanı için konfeti almaya gidince dünyası karardı.

Nişanına 2 gün kala alışveriş için bir dükkana giren baba, iki grubun kavgasıyla karşılaştı.

DHA'nın aktarımına göre, bu esnada vücuduna ve sağ gözüne darbe alan Akkaya yaralandı.

Retinası parçalandı

Burdur'da gittiği hastanelerde iki ameliyat olan Akkaya'ya, retinası parçalanan gözü kaybedilmiş olarak değerlendirilerek, bir daha göremeyeceği söylendi.

Bunun üzerine Ankara'da özel hastaneye başvuran Akkaya, 3'üncü kez ameliyat oldu. Akkaya'nın gözü, bu ameliyatın ardından düşük düzeyde yeniden görmeye başladı. Yaşadığı dehşet olay nedeniyle Akkaya, kızının nişanına gözü sarılı şekilde katıldı.

"Gözümün görmediğini fark edince oradan ayrıldım"

Gültekin Akkaya, konfeti almaya gittiği sırada iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken yaralandığını anlatarak, "Kavgayı ayırmaya çalıştım; ama bir anda kendimi yerde buldum. Ortalığı yatıştıralım diye gittik; olan bize oldu. Kişilerden şikayetçi oldum. En son gözümün görmediğini fark edince oradan ayrıldım.

"Ameliyat oldum izin alıp nişana gittim"

Ameliyat oldum, ertesi gün hastaneden izin alıp kızımın nişanına gittim. 3 kere ameliyat oldum. Sonuncusunu Ankara’da oldum. Bana bir umut ışığı açtılar. Tek umudum burası. Her şeyi göze aldım.

"Bu bana bir ders oldu"

Bu Allah’ın bana cezası oldu. 'Göremezsin' dediler; ama şimdi az da olsa görmeye başladım. Her şeye katlandım. Umudumu yitirmedim. Bundan sonra her şeyden uzak duracağım, bu bana bir ders oldu." dedi.









