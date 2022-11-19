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    Burdur'daki para meselesinde kan aktı

    Para davası nedeniyle aralarında anlaşmazlık yaşanan ikili, silahlı kavga etmeye başladı. Bu sırada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de gözaltına alındı.
    • 19.11.2022 - 15:09
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    Burdur'daki para meselesinde kan aktı

    Burdur'un İstasyon Caddesi’nde, otomobil ve emlak satışı yapan O.Ç. (36) ile iş yerine gelen Ş.A. (49) ve Şeyhmus Bakış (33) arasında, iddiaya göre para meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ç., tabancayla Ş.A. ve Şeyhmus Bakış'a ateş etti. Ş.A. ve Şeyhmus Bakış vücutlarına isabet eden mermilerle yere yığılırken, O.Ç. ise kaçtı. Ş.A. kendi iş yerini telefon ile arayıp, çalışanlarından yardım istedi.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin müdahale ettiği Ş.A. ve Şeyhmus Bakış, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralılardan Şeyhmus Bakış, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
    Polis, O.Ç.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    Burdur daki para meselesinde kan aktı #1

    Burdur daki para meselesinde kan aktı #2

    Burdur daki para meselesinde kan aktı #3

    Burdur daki para meselesinde kan aktı #4


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