Burdurlu bakır ustası mesleğinin yok oluşuna isyan etti

Bakırcılar çarşısında iki kalaycı ile tek kalan bakır ustası, mesleğine nesli tükenen kelaynak kuşu benzetmesi yaptı.

Burdur'un Bakırcılar Arastası'nda bakırcı Hasan Bosun, mesleğinin yok oluşuna isyan etti.

Günde yaklaşık 10 saat tezgah başında olan 70 yaşındaki Hasan Bosun, 1962 yılında pekmez kazanı yapan babasının yanında öğrendiği işi hala devam ettiriyor.

Mesleğinin ölmek üzere olduğunu dile getiren Bosun, "Yeni nesil yetişmiyor. Biz de geldik gidiyoruz. Bizden başka bu mesleği götürecek kimse yok" ifadelerini kullandı.

"NESLİ TÜKENEN KELAYNAK GİBİ KALDIK"

Üç çocuğu olduğunu, ancak mesleğe yönlendirmediğini anlatan Bosun, "Onlar ticaretle uğraşıyor. Ben 12 yaşımdan bu yana devam ediyorum. Ölene kadar devam edeceğim. Nesli tükenen kelaynak kuşu gibi kaldık." diye konuştu.

Mesleğe ilk başladığı yıllarda bakırcılar çarşısında birçok meslek mensubu olduğunu anlatan Bosun, "Şu anda bakırcılar çarşısında mesleğini sürdüren 3 sıcak demirci, sıvama tezgahı olan bir tek ben varım. İki de kalaycı esnafı kaldı. Başka kalmadı." dedi.

"KIZ GELİN EDEN BİZE GELİRDİ"

Fabrikasyon çelik tencereler çıktığı için bakır kaplara talep olmadığını anlatan Bosun, "Daha önce herkes kız gelin ederken bize sipariş verirdi. Çeyizlik bakır kaplar, tencere yapılırdı. Şimdi o işler bitti. Herşey fabrikasyon. Çelik ve alüminyum kullanılıyor." cümlelerini kullandı.

KUMKUMAYI TÜRKİYE'DE BİR TEK O YAPIYOR

Gülyağı için kullanılan kumkuma denilen saklama kabını bakırdan Türkiye'de imal eden tek kişinin kendisi olduğunu anlatan Bosun, "50, 100 ve 250 gr gülyağı alacak şekilde üretiyoruz. Gülbirlik başta olmak üzere gülyağı işiyle uğraşanlar bunu alır ve Arabistan ağırlıklı olmak üzere yurt dışına satılır." dedi.