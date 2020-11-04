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    Bursa Adliyesi'nde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

    Aralarında husumet bulunan iki grup, Bursa Adliyesi önünde kavga etti. Çıkan kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, 9 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 04.11.2020 - 15:31
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    Bursa Adliyesi'nde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

    Bursa'da ikamet eden Ramazan A, Behçet A. ve yakınları, akrabaları olan ve daha önceden aralarında husumet bulunan Özbek A. ve akrabaları arasındaki dava için Bursa Adliyesine gitti.

    Adliye önünde karşılaşan taraflar arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan A. göğsünden, Behçet A. ise bileğinden bıçakla, Özbek A. ve diğer yakını ise darbedilerek yaralandı.

    YARALILAR HASTANEDE

    Adliyede görevli polis memurları kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

    9 GÖZALTI

    Ramazan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, iki taraftan 9 kişiyi gözaltına aldı.

    Bursa Adliyesi nde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı #1

    Bursa Adliyesi nde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı #2

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