- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa Adliyesi'nde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Bursa Adliyesi'nde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Aralarında husumet bulunan iki grup, Bursa Adliyesi önünde kavga etti. Çıkan kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, 9 kişi gözaltına alındı.
- AA
- 04.11.2020 - 15:31
Bursa'da ikamet eden Ramazan A, Behçet A. ve yakınları, akrabaları olan ve daha önceden aralarında husumet bulunan Özbek A. ve akrabaları arasındaki dava için Bursa Adliyesine gitti.
Adliye önünde karşılaşan taraflar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan A. göğsünden, Behçet A. ise bileğinden bıçakla, Özbek A. ve diğer yakını ise darbedilerek yaralandı.
YARALILAR HASTANEDE
Adliyede görevli polis memurları kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
9 GÖZALTI
Ramazan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, iki taraftan 9 kişiyi gözaltına aldı.