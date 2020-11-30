Bursa-Ankara karayolunda iki otomobil çarpıştı

Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen aracın çarptığı otomobilin sürücüsü ile 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkisinde kontrolden çıkan Osman A. idaresindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Mehmet Karadağ yönetimindeki 26 ACN 301 plakalı otomobille çarpıştı.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada, sürücülerden Mehmet Karadağ olay yerinde yaşamını yitirdi. Karadağ'ın eşi Mülten Karadağ, torunları Yusuf (10) ve Yunus Kılınç (4) ile diğer sürücü Osman A. ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Kılınç da kurtarılamadı. Mülten Karadağ'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.