Bursa'da tacizciyi görüntüleyen genç kız ifade verdi

Bursa’da staj yaptığı iş yerine giden G.Ş., kendisini takip eden sapığın tacizine uğradı. Genç kız emniyetteki ifadesinde, “Ertesi gün de aynı kişiyi görünce tacizci olduğundan emin oldum" dedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmeneli Caddesi’nde geçen salı günü staj yaptığı iş yerine yürüyerek giden G.Ş., bir süre sonra takip edildiğini fark etti.

Önceki gün de kimliği belirsiz aynı kişi tarafından takip edilen genç kız, cep telefonunun kamerasını açtı.

KENDİSİNİ TAKİP EDEN SAPIĞI MASTÜRBASYON YAPARKEN YAKALADI

Park halindeki araçların arasına giren şahsı, cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.

İki günden beri kendisini takip eden şahsı pantolonu ve iç çamaşırını indirip mastürbasyon yaparken yakalayan genç kız bağırıp, yardım istedi.

O anda şahsın koşarak uzaklaşması görüntülere yansıdı.

Kendisini taciz eden sapığı kamerayla yakalayan genç kız

"İLK BAŞTA TUVALETİNİ YAPIYOR SANDIM"

Görüntüleri, genç kızın sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Taciz şüphelisinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatan ekipler, G.Ş.’nin de ifadesine başvurdu. Emniyete verdiği ifadesinde G.Ş.’nin, şunları söylediği öğrenildi:

“Olaydan bir gün önce staja gitmek için saat 07.40 sıralarında evden çıktım. Saat 07.50’de Türkmeneli Caddesi’ne geldiğimde 16-17 yaşlarında genç bir erkeğin önümdeki iki aracın arasına girdiğini gördüm. Yanından geçerken pantolonunu indirdi . ‘Tuvaletini yapıyor’ sandığım için ilk gün şikayetçi olmamıştım. Oradan hızla uzaklaştım. Ertesi gün yani dün aynı kişiyi bir daha gördüm. Önümde beni, kontrol ederek yürüyordu. Tekrar iki aracın arasına girdi. Önce bir süre çıkmasını bekledim; çıkmayınca aynı şeyi yapacağından şüphelenerek, telefonumun kamerasını açıp, yanına doğru yürüdüm. Telefonumun kamerasına kaydetmeye başladım. Çekim yaptığımı görünce de küfredip, kaçtı. Sesimi duyurmak için de görüntüleri, sosyal medyada paylaştım. Kişinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum.”