Bursa, Elazığ ve Adıyaman'da tonlarca bozuk et ve gıda imha edildi

Bursa, Elazığ ve Adıyaman'da tonlarca bozuk et ve gıda imha edildi

Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Bursa, Elazığ ve Adıyaman'da yaptığı denetimlerde yaklaşık 5 tondan fazla bozuk et ve gıda imha edildi.

Bursa’da soğuk hava deposu olarak kullanılan tesise zabıta ekiplerinin yaptığı baskın sonucu tesisin et işleme ruhsatı olmadığı belirlendi.

Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı tesiste kurallara uygun olmadan işlenmiş ve depolanmış 3 ton et ve et ürünlerine el konuldu.

Zabıta ile pazarlık bile yaptı

Ekiplerin uygunsuz koşullarda işlenen ve saklanan etleri almasını engellemek isteyen kadın çalışan ise zabıta ve bakanlık ekipleriyle uzun süre pazarlık ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

Bursa, Elazığ ve Adıyaman'da tonlarca bozuk et ve gıda imha edildi - VİDEO

El konulan bozuk etler imha edildi

İşyeri çalışanının zabıta ve gıda ekiplerini ikna çabaları boşa çıkarken, bakanlık ekipleri kendilerine direnen kadın için polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin gelmesiyle deponun kilidini açan çalışanlar, tutanak tutan memurlara dakikalarca dil döktü. Ekipler el konulan et ve et ürünlerini temizlik personeli yardımıyla araca yükleyerek imha edilmek üzere Osmangazi Belediyesinin imha şantiyesine gönderildi.

Bursa'da sağlıksız depolanan 3 ton et imha edildi VİDEO

İşltemeye 51 bin 200 TL ceza

Gıda, Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişlerince işyeri sahibine, Kayıt Belgesi olmadığı için 6 bin, işleme onayı olmadığı için 30 bin, hijyen kurallarına uyulmadığı için 15 bin 200 lira olmak üzere toplamda 51 bin 200 lira cezai işlem uygulandı. Osmangazi Belediyesi Zabıta ekiplerinin hazırlamış olduğu tutanakla iş yerinin uygunsuz çalışması tespit edildiğinden iş yeri ruhsatının iptal edileceği öğrenildi.

Adıyaman’da sağlıksız 400 kilo sucuk ele geçirildi

İHA'nın aktardığına göre; Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehirler arası otogarda, piyasaya sürülmek istenilen 400 kilo markasız ve sağlıksız olduğu değerlendirilen sucuk ele geçirdi. Zabıta ekipleri siyah poşetler içerisinde fark ettikleri sucuklar ile ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede sucukların markasız ve sağlıksız olduğu değerlendirilerek imha edilmesine karar verildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri sucukları çöp toplama alanında imha etti.

Elazığ'da tarihi geçmiş kilolarca et ve dondorma imha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 Gıda Hattına yapılan ihbarları değerlendiren Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerin satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları incelemelerin ardından yaklaşık 300 kilogram tavuk eti, 25 kilogram piliç sucuk ve 8 kilogram dondurmanın son tüketim tarihi geçmiş olduğu tespit etti. Ekipler ele geçirdikleri sağlıksız ürünleri Elazığ Belediyesi Atık Yönetim Merkezinde imha etti.

Son kullanma tarihleri geçmiş ürün satan iş yerlerine hakkında 5996 sayılı kanuna aykırı faaliyet gösterdiği için yasal işlem uygulandı.