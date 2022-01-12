Kontrolden çıkarak hızla bariyerlere çarpan aracın savrulduğu o anlar kameraya yansıdı. Kaza sonucu sürücü hafif yaralandı.

Bursa-İstanbul otoyolu Orhangazi tüneli çıkışında seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yolun sağındaki bariyerlere çarparak durabildi.

SOSYAL MEDYAYA VİDEO ÇEKERKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

O anlar ise başka bir otomobilde yolcu olarak seyahat eden vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Bariyerlere çarpan otomobil kullanılamaz hale gelirken, kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Otoban polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa-İstanbul otobanında kaza VİDEO