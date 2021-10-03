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    Bursa kaçak içki operasyonu

    Bursa'da, yurda yasa dışı yöntemlerle kaçak içki taşıdığı tespit edilen İ.Ş., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İ.Ş.'nin otomobilinde yapılan aramada, 110 şişe kaçak içki ele geçirildi.
    • İHA
    • 03.10.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 18:20
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    Bursa kaçak içki operasyonu

    Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ş.'nin yurt dışından yasa dışı yöntemlerle kaçak içki getirdiği bilgisine ulaştı.

    Konuyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, İ.Ş.'yi teknik takibe aldı. İ.Ş.'nin kullandığı otomobil, dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesinde durdurularak arama yapıldı.

    110 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

    Otomobilde yapılan aramalarda 110 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

    İçkilere el konulurken İ.Ş., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa kaçak içki operasyonu VİDEO

    Bursa kaçak içki operasyonu #1

    Bursa kaçak içki operasyonu #2

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