Bursa markette bıçaklı soygun girişimi

Bıçakla girdiği marketi soymaya çalışan şüpheli, kasiyerlerin yardım çığlığını duyan esnafın ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde elinde ekmek bıçağıyla dolanan bir kişi, çevredeki markete girerek çalışanlara kasayı boşaltmalarını söyledi.

Korkan kasiyerler koşarak dışarı çıkıp yardım istedi.

YARDIMA ESNAF KOŞTU

Bölge esnafı polise haber verirken, çok sayıda kişi marketin önünde toplandı, içerideki müşteriler ise alışverişe devam etti. Şüphelinin elinde bıçakla markette dolaştığı anlar ise dışarıdan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

POLİS YAKALADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.