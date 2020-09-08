Bursa merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 15 kişi yakalandı

Bursa'da 13 mağdur ve 59 müştekinin ifadesi alınarak gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 8 hayat kadını ve onları fuhşa zorlayan 15 kişi yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli ve Antalya illerinde, zorla kadınları fuhşa zorlayan kişilere yönelik operasyon yaptı.

4 İLDE 15 GÖZALTI

13 mağdur ve 59 müşterinin ifadesi alınarak çok sayıda farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 8 hayat kadını ve onları fuhşa zorlayan 1’i İstanbul, 1’i Kocaeli, 1'i Antalya ve 12'si Bursa’da olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 14 adet cep telefonu, 14 bin 600 lira ve 100 dolar, 1 adet polis üniforması, 4 dizüstü bilgisayar, 10 adet uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat, 13 adet fişek, 1 adet bilgisayar harddisk, 3 adet flash disk, 1 adet micro disk, 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 44 fişek ele geçirildi.

ERKEK ARKADAŞI UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDI

Operasyonunun ardından ortaya acı dolu hikayeler çıktı. Anne ve babası ayrı yaşarken annesini kaybeden ve annesinden kalan maaşını babasından alamayan 25 yaşındaki F.D. babasıyla tartışarak evi terk etti.

Evden ayrıldıktan sonra uyuşturucu kullanmaya başlayan F.D., F.D. isimli erkekle arkadaş oldu. Erkek arkadaşıyla birlikte bir süre uyuşturucu kullanan F.D., daha sonra erkek arkadaşı tarafından fuhşa zorlandı. 1 buçuk aydır uyuşturucu karşılığında erkek arkadaşının arkadaşlarıyla cinsel ilişkiye girmeye zorlanan F.D.'nin acı dolu hikayesine polis ekipleri son verdi.

Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda F.D. ve erkek arkadaşı F.D. yakalanarak gözaltına alındı.

FUHUŞ YAPMAYA GÖTÜREN TAKSİCİYLE EVLENDİRİLDİ

Bir devlet memuruyla olan evliliği biten 31 yaşındaki N.D., Sakarya'da bulunan bir gazinoda çalışmaya başlıyor. Bir süre burada çalıştıktan sonra gazinoya gelen bir müşteri tarafından 10 bin lira verilerek kandırılan N.D., müşterisinin gazinosunda çalışmak üzere Bursa'ya getirildi.

Bir süre gazinoda çalıştığı kadınlar ile aynı evde kalan N.D. bir gece yarısı fuhuş yapmaya zorlanarak taksiye bindirildi. Taksi sürücüsü tarafından fuhuş yaptırılacağı yere götürülen N.D.'ye burada zorla tecavüz edildi. Bir süre daha fuhşa zorlanan N.D. daha sonra onu fuhşa götüren taksi sürücüsü E.D. evlendirildi.

KOCASI FUHUŞ YAPTIRDI

Evlendikten sonra bir nebze rahat hayat yaşayacağı hayalini kuran N.D.'nin düşünceleri gerçek olmadı. N.D. bu kez 1 yıldır evli olduğu eşi F.D. tarafından fuhuş yapmaya zorlandı. Eşini fuhuş yapmaya zorlayan F.D. Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak Kocaeli'de gözaltına alındığı öğrenildi.

Fuhuş yapmaya zorlanan 8 kadın emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, onları fuhuş yapmaya zorlayan 15 şüpheli ise emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.