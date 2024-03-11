Bursa merkezli 4 ilde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 31 kişi adliyeye sevk edildi Kadınların zorla fuhşa zorlandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, 4 ilde 40 adrese baskın düzenleyerek 31 kişiyi gözaltına alırken, fuhşa zorlanan 25 kadın kurtarıldı.

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DHA

Yurt genelinde fuhuş ile mücadele sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, kadınların fuhşa zorlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kadınların fuhşa zorlandığı tespit edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatan polis, fuhuş çetesinin, Bursa'nın yanı sıra Ankara, İzmir ve Denizli’de sistem evi olarak kullanılan bir merkez oluşturdukları, bu merkez aracılığı ile kadınları zorla fuhşa sürüklediği belirlendi.

4 ilde 40 adrese baskın

Bursa merkezli 4 ilde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de olduğu 300 polis ile toplam 40 adrese baskın düzenlendi.

31 kişi gözaltına alındı

Ekipler, ‘Mr. Yama' ve 'Hayalet’ kod adlı çete lideri B.Y.’nin de aralarında olduğu 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, uyuşturucu madde, sim kart ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

31 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fuhşa zorlanan 25 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)