Bursa merkezli 4 ilde gizli kodlarla haberleşen fuhuş çetesine operasyon

Yurt dışından kaçak yollarla getirilen kadınların bulunduğu ve Klent-Çapa kodlarıyla haberleşen fuhuş çetesine operasyon düzenlendi.

Bursa’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Gemlik İlçe Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yurt dışından kaçak yollarla getirilen birçoğu Kazakistan uyruklu genç kadının bulunduğu fuhuş çetesine yönelik harekete geçti.

Klent (Müşteri)-Çapa (Kadın) kodlarıyla haberleşen fuhuş çetesine Bursa merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya ve Muş illerinde şafak vakti operasyonlar düzenlendi.

Klent-Çapa adı verilen operasyon kapsamında belirlenen ikametlerin çevreleri abluka altına alındı.

İkametlerin kapıları, Özel Harekat ekipleri tarafından koçbaşları kullanılarak kırıldı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

13 kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Operasyon sonucu çete lideri 14 ayrı suçtan sabıkası bulunan P.E. (43), 12 suç kaydı bulunan Ü.Ç. (51), 16 suç kaydı bulunan M.A. (38), 2 suç kaydı bulunan S.G. (42), 6 suç kaydı bulunan C.M. (39), 1 suç kaydı bulunan Y.Ş. (36), 2 suç kaydı bulunan M.A. (48), H.E. (32), 4 suç kaydı bulunan M.E. (50), 12 suç kaydı bulunan O.Ç. (27), 19 suç kaydı bulunan C.T. (41), 7 suç kaydı bulunan Ü.Ş. (29) ve Kazakistan uyruklu Z.B. (40) isimli kadın gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

İkametler ve araçlarda yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 7 bin 605 lira, 11 bin Kazakistan tengesi ve 58 bin Özbekistan somu, 213 adet tabanca ve tüfek fişeği, 28 adet uyuşturucu hap, fuhuştan elde edilen kazançların kaydedildiği ajandalar, 7 adet fuhuş yaptırdıkları kadınlara ait pasaport, 1 adet laptop ve 18 adet cep telefonu ele geçirildi.

6 KADIN KURTARILDI

Fuhuş yaptırılan 16 mağdur kadının 6’sı kurtarıldı.

10 kadının kaçtığı belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

6 mağdur kadın, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.