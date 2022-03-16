1500 polis, şafak vakti uyuşturucu tacirlerinin kapısına dayandı. 79 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, birçok mal varlığına da el konuldu. Baskınlar polis kamerasına yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve İnegöl merkezli İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Siirt ile Sakarya illerinde uyuşturucu tacirlerine sabaha karşı operasyon düzenledi.

Operasyona 1500 polis katıldı.

Ekipler, önceden tespit edilen adresleri eş zamanlı bastı.

EVLER TEK TEK ARANDI

Kapılar koçbaşı ile kırıldı, şüphelilerin ikametleri tek tek arandı.

Operasyona narkotik köpekleri de destek verdi.

Polislerin operasyona çıkış anı, nefes kesen takip ve baskın polis kamerasıyla anbean kaydedildi.

Bursa merkezli 7 ilde dev uyuşturucu operasyonu VİDEO







HER TÜRLÜ UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Termal drone destekli operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda; 223 kilogram sentetik kannabinoid, 10 kilo esrar, 500 gram metamfetamin, 9 bin adet ecstasy hap, 3 bin 400 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 268 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Uyuşturucu madde ticareti suçundan kaynaklanan mal varlığı olduğu değerlendirilen 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit para, 14 adet ev, 12 adet araba, 3 adet arsaya Türkiye'de ilk defa aynı anda el konuldu.

23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı şüphesiyle 79 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 23'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 56'sının ise gözaltı ve sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.