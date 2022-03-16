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    Bursa merkezli 7 ilde dev uyuşturucu operasyonu

    1500 polis, şafak vakti uyuşturucu tacirlerinin kapısına dayandı. 79 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, birçok mal varlığına da el konuldu. Baskınlar polis kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 11:22
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    Bursa merkezli 7 ilde dev uyuşturucu operasyonu

    Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa ve İnegöl merkezli İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Siirt ile Sakarya illerinde uyuşturucu tacirlerine sabaha karşı operasyon düzenledi.

    Operasyona 1500 polis katıldı.

    Ekipler, önceden tespit edilen adresleri eş zamanlı bastı.

    EVLER TEK TEK ARANDI

    Kapılar koçbaşı ile kırıldı, şüphelilerin ikametleri tek tek arandı.

    Operasyona narkotik köpekleri de destek verdi.

    Polislerin operasyona çıkış anı, nefes kesen takip ve baskın polis kamerasıyla anbean kaydedildi.

    Bursa merkezli 7 ilde dev uyuşturucu operasyonu VİDEO


    HER TÜRLÜ UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

    Termal drone destekli operasyonda şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda; 223 kilogram sentetik kannabinoid, 10 kilo esrar, 500 gram metamfetamin, 9 bin adet ecstasy hap, 3 bin 400 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi hap, 20 gram kokain, 12 adet ruhsatsız tabanca ve 268 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

    Bursa merkezli 7 ilde dev uyuşturucu operasyonu #1

    MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

    Uyuşturucu madde ticareti suçundan kaynaklanan mal varlığı olduğu değerlendirilen 500 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve nakit para, 14 adet ev, 12 adet araba, 3 adet arsaya Türkiye'de ilk defa aynı anda el konuldu.

    Bursa merkezli 7 ilde dev uyuşturucu operasyonu #2

    23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı şüphesiyle 79 kişi gözaltına alındı.

    Şüphelilerden 23'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 56'sının ise gözaltı ve sorgu işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Bursa merkezli 7 ilde dev uyuşturucu operasyonu #3

    Bursa merkezli 7 ilde dev uyuşturucu operasyonu #4

    Bursa merkezli 7 ilde dev uyuşturucu operasyonu #5

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    Bursa merkezli 7 ilde dev uyuşturucu operasyonu #8

    Bursa merkezli 7 ilde dev uyuşturucu operasyonu #9

    Bursa merkezli 7 ilde dev uyuşturucu operasyonu #10

    Bursa merkezli 7 ilde dev uyuşturucu operasyonu #11


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