Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 16 zanlıdan 14'ü adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt mensupları arasında kaybolan irtibat, ilişki, birlik ve beraberliği yeniden sağlamaya, örgüt tabanını tekrar toplamaya çalışan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

İLLEGAL DERSHANELER KURDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, tabelası bulunmayan illegal dershaneler açarak, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle kamu görevlerinden ihraç edilen ve FETÖ'nün kapatılan özel okullarında görev yapan öğretmenleri istihdam ettikleri belirlendi.

Ayrıca zanlıların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu görevlileri ve yargı mensuplarına gıyaben hakaret etmek suretiyle suç işledikleri, örgüt üyeliğinden aranan şüphelilere para ve gıda yardımında bulundukları da tespit edildi.

4 İLDE 26 GÖZALTI KARARI

Gözaltı kararı verilen 26 şüphelinin yakalanması amacıyla Bursa, Konya, Giresun ve Manisa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda, daha önce FETÖ'ye ait okul ve dershanelerde çalışan 13 öğretmen ile kamu görevinden ihraç edilmiş bir ebe adliyeye sevk edildi.

Diğer 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, gözaltı kararı verilen 10 kişiyi yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.