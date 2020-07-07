Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı

4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt mensupları arasında kaybolan irtibat, ilişki, birlik ve beraberliği yeniden sağlamaya, örgüt tabanını tekrar toplamaya çalışan zanlılar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında ise tabelası bulunmayan illegal dershaneler açarak, örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle kamu görevlerinden ihraç edilen ve FETÖ'nün kapatılan özel okullarında görev yapan öğretmenleri istihdam ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

17 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu görevlileri ve yargı mensuplarına gıyaben hakaret etmek suretiyle suç işledikleri, örgüt üyeliğinden aranan şüphelilere para ve gıda yardımında bulundukları da tespit edilen 26 zanlıdan 16'sı Bursa, Konya, Giresun ve Manisa'da Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanmıştı.

Aranan zanlılardan biri de daha sonra gözaltına alınmıştı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Şüphelilerden biri, savcılıktaki sorgusu tamamlanarak salıverildi.

Diğer 16 zanlı ise nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Bu kişilerden 7'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliyi yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.