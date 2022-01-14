Bursa merkezli operasyon: 5 tutuklama

Emniyet güçlerinin haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan, 5'i tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ocak'ta suç örgütü kurarak haksız kazanç elde ettiği öne sürülen B.K, B.K, O.K, Ö.K, G.G, Y.İ, S.Ö. ve S.K'yi gözaltına almıştı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirilmişti.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Operasyonda gözaltına alınan Y.İ, S.K. ve S.Ö., Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

B.K, B.K, O.K, Ö.K. ve G.G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı.