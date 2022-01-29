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    Bursa'da 10 milyon liralık 38 araca el kondu

    Emniyet ekiplerince 13 ilde düzenlenen operasyonda şase numarası değiştirilip, satıldığı tespit edilen 38 araca el konulurken, 11 kişi tutuklandı.
    • AA
    • 29.01.2022 - 09:23
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 09:51
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    Bursa'da 10 milyon liralık 38 araca el kondu

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza yapan bir aracın şase numarasının değiştirilmesinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı.

    Soruşturmada, oto kaçakçılığı yapan çete tespit edildi. Ekipler, çetenin Bulgaristan’dan araçları yasal yollarla Türkiye’ye getirdiği ve bu araçların şase numaralarını, Türkiye’de hurdaya çıkmış ya da trafikten menedilen aynı marka ve model araçların şase numaralarıyla değiştirdiğini saptadı.

    13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 20 Ocak’ta Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Edirne, Aydın, Kocaeli, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Balıkesir, Kütahya, Nevşehir ve Çorum olmak üzere toplam 13 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Bursa da 10 milyon liralık 38 araca el kondu #1

    10 MİLYON TL DEĞERİNDE 38 ARACA EL KONULDU

    Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, şase numarası değiştirilen piyasa değeri toplam 10 milyon TL olan 38 araca el konuldu. Ayrıca operasyonda, araç şase numaralarını değiştirmede kullanılan 36 numaratör, 18 noter satış belgesi, 6 plaka, 4 araç ruhsatı ve yabancı plakalı araçların alım satımında kullanılan resmi belgeler ele geçirildi.

    11 KİŞİ TUTUKLANDI

    Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.B., A.B., F.B., B.B., M.B., S.K., S.V., T.Y., İ.T., Ş.D. ve A.M. ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından tutuklandı. E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Bursa da 10 milyon liralık 38 araca el kondu #2

    Bursa da 10 milyon liralık 38 araca el kondu #3



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