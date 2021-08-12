Bursa otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Yokuştan inerken virajda kontrolden çıkan Erkan Tek idaresindeki otomobil, 100 metre boyunca takla attı. Kazada araç içinde bulunan Ahmet Caymaz vefat ederken, Erkan Tek yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi Karalar Caddesi üzerinde, Karalar mevkisinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Erkan Tek (28) yönetimindeki otomobil, yokuştan inerken virajda kontrolden çıktı.

Otomobil, yoldan çıkarak 100 metre boyunca taklalar attı.

Kazada otomobil hurdaya dönerken, olay yerinden geçen itfaiye ekipleri, Erkan Tek ve beraberindeki Ahmet Caymaz’ı (41) araç içerisinden çıkardı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

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TAHKİKAT BAŞLATILDI

Ahmet Caymaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.