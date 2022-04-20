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    Bursa şehidi Cengiz Yiğit'in son görüntüleri

    Otobüse düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in olaydan bir önceki güne ait görüntülerine ulaşıldı.
    • 20.04.2022 - 16:06
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    Bursa şehidi Cengiz Yiğit'in son görüntüleri

    Bursa-Mudanya Yolu Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde cezaevi aracına düzenlenen bombalı terör saldırısı sonucu 36 yaşındaki Cengiz Yiğit şehit düşmüştü.

    Yaşanan olay tüm Türkiye'yi yasa boğarken, İçişleri ve Adalet Bakanları tarafından faillerin bulunmasına yönelik peş peşe açıklamalar geldi.

    Bu kapsamda hemen çalışma başlatılırken 3 çocuk babası şehit Yiğit'in son görüntüleri ortaya çıktı.

    Minik oğluyla beraberdi

    Görüntülerde, Yiğit'in olaydan 1 gün önce oğlu Ahmet Yusuf'u kuaföre götürüp, saçlarını kestirdiği görüldü.

    DHA'nın haberine göre Yiğit'in, oğlunun saçlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kestirdiği; ailesine ise çok düşkün olduğu belirtildi.

    Bursa şehidi Cengiz Yiğit in son görüntüleri #1

    Bursa şehidi Cengiz Yiğit in son görüntüleri #2

    Bursa şehidi Cengiz Yiğit in son görüntüleri #3

    Bursa şehidi Cengiz Yiğit in son görüntüleri #4

    Bursa şehidi Cengiz Yiğit in son görüntüleri #5

    Bursa şehidi Cengiz Yiğit in son görüntüleri #6


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