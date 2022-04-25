İki grup arasında kız meselesinden çıkan kavgada 30 kişi birbirine girerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çarşamba Mahallesi'nde, Suriye uyruklu Muhammet Ş. ile Mahmut N. arasında kız meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Öfkeli şahıslar kısa sürede kavgaya tutuştu.

İki kişilik kavga bir anda büyüdü

İlerleyen dakikalarda ise kavgaya gençler ve aileler de dahil oldu. Yaklaşık 30 kişilik grup sopa, tekme ve yumruklarla birbirini darbetmeye başladı.

Polis müdahele etti

İHA’nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga polislerin araya girmesiyle sonlanırken, Muhammet Ş. ile Mahmut N. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa sokaklarında 'kız' kavgası ViDEO