Petrol
101.77
-4.13%
Euro
15.85
-0.44%
Dolar
14.77
0.21%
Altın
905.75
-1.08%
Borsa
2469
-0.15%
Bitcoin
571.493
-2.91%
BTXN Coin
20.50
-20.14%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Bursa sokaklarında 'kız' kavgası

    İki grup arasında kız meselesinden çıkan kavgada 30 kişi birbirine girerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 25.04.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa sokaklarında 'kız' kavgası

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çarşamba Mahallesi'nde, Suriye uyruklu Muhammet Ş. ile Mahmut N. arasında kız meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

    Öfkeli şahıslar kısa sürede kavgaya tutuştu.

    İki kişilik kavga bir anda büyüdü

    İlerleyen dakikalarda ise kavgaya gençler ve aileler de dahil oldu. Yaklaşık 30 kişilik grup sopa, tekme ve yumruklarla birbirini darbetmeye başladı.

    Polis müdahele etti

    İHA’nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavga polislerin araya girmesiyle sonlanırken, Muhammet Ş. ile Mahmut N. gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    Bursa sokaklarında 'kız' kavgası ViDEO

    Bursa sokaklarında kız kavgası #1

    Bursa sokaklarında kız kavgası #2

    Bursa sokaklarında kız kavgası #3


    İlginizi Çekebilir

    Reyting sonuçları 23 Nisan 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?
    Medya

    Reyting sonuçları 23 Nisan 2022 Cumartesi: Reyting birincisi hangi dizi oldu?

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Ankara'daki meslek lisesi ürettiği elektronik kartlarla öne çıktı
    İç Haber

    Ankara'daki meslek lisesi ürettiği elektronik kartlarla öne çıktı

    Görüş Bildir