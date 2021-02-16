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    Bursa-Yalova karayolu, ağır taşıtların geçişine kapatıldı

    Yoğun kar yağışı nedeniyle ağır taşıtlara kısıtlama getirildi.
    • AA
    • 16.02.2021 - 13:22
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 13:41
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    Bursa-Yalova karayolu, ağır taşıtların geçişine kapatıldı

    Bursa-Yalova karayolunda yoğun kar ve tipi etkisini gösterirken, ağır taşıtların geçişine izin verilmiyor.

    Bölgede 3 gündür devam kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

    AĞIR TAŞITLARA İZİN VERİLMİYOR

    Bursa-Yalova karayolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle karşılıklı olarak, ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

    Süpürgelik mevkisinde yoğun yağıştan dolayı karayolları ekiplerince güzergah boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediliyor.

    Polis ve jandarma ekipleri, kar lastiği ve zincir konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

    Bursa-Yalova karayolu, ağır taşıtların geçişine kapatıldı #1

    Bursa-Yalova karayolu, ağır taşıtların geçişine kapatıldı #2

    Bursa-Yalova karayolu, ağır taşıtların geçişine kapatıldı #3

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