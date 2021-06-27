Osmangazi ilçesinde sahibinin yeni aldığı otomobil, garajdayken yanmaya başladı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, yeni aldığı otomobilini evinin önünde bulunan garaja park etti.

YENİ ALINAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Otomobil, garajda park halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

Çevredekilerin itfaiye ekiplerine haber vermesiyle, olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Bursa yeni aldığı otomobil yanarak küle döndü ViDEO







KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sebebiyle sıfır alınan otomobil küle döndü. Polis ekipleri, yangına ilişkin soruşturma başlattı.