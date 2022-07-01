Dükkan sahibinin karşı mağazaya gitmesini fırsat bilip 1 dakika içerisinde 2 bin TL değerinde 6 kotu çalan kadınlar, Hatice Düşüngülü'yü isyan ettirdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi'nde, işletme sahibini isyan ettiren bir hırsızlık olayı yaşandı.

Butik bir mağazaya giren 2 kadın, askıda bulunan ürünleri incelemeye başladı.

Dükkan sahibini gittiğini görünce harekete geçtiler

Dükkanı soyma konusunda kararlı olan kadınlar, iş yeri sahibinin mağazasını karşısındaki başka bir dükkana gitmesini fırsat bilerek harekete geçti.

Kadınlardan biri gözetleme ve perdeleme yaparken diğeri de eline aldığı 6 kot şortu pazar çantasına doldurdu.

Antalya'da 1 dakika hırsızlık: Arkamızı dönmeye gelmiyor

1 dakikada 2 bin TL değerinde 6 kotu çaldılar

Yaklaşık 1 dakika içerisinde 2 bin TL değerinde 6 kotu çalan kadınlar, hiçbir şey olmamış gibi hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı.

İHA'nın haberine göre; bir süre sonra dükkanına geri gelen Hatice Düşüngülü, 6 kot şortunun yerinde olmadığını görünce şaşkına döndü.

"Diğer arkadaşlarımızda da bu tür durumlar oldu"

Hırsızların yakalanması için şikayette bulunan Düşüngülü, "Burada birkaçtır bu tür olaylar oluyor. Benim misafirim vardı, karşıya geçtim geri döndüm. Baktım 2 tane bayan askıdan şortlarımı toplamışlar.

Pazar çantasına doldurup götürüyorlar. Kadınlardan bir tanesi de gözetliyor. Daha öncesinde de diğer arkadaşlarımızda da bu tür durumlar oldu." dedi.





"Arkamızı dönmeye gelmiyor"



Hırsızlık olaylarının arttığına dikkat çeken Hatice Düşüngülü, "Yapan kişiler de ihtiyaç sahibi olmadığı görülüyor. Gereğini yapsınlar, bunlar bize zarar veriyor. Benim 2 bin TL zararım var. Ben günde o kadar kazanamıyorum.

Zaten esnaf zor durumda. Şarampol Caddesi'nde gözümüzün önünde bu olaylar yaşanıyor. Müşteri gibi durup çantasına doldurup gidiyor. Arkamızı dönmeye gelmiyor. Kamera görüntülerinde de net olarak görünüyor." diye konuştu.