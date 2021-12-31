Bursa'da 1 milyon lira çalan Özbek bakıcı yakalandı

Bursa'da 1 milyon lira çalan Özbek bakıcı yakalandı

Bebek bakıcısı olarak çalıştığı villadaki kasadan çaldığı paralarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Özbek uyruklu V.Z., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Mürsel Mahallesi’ndeki bir villada 2 ay önce bebek bakıcısı olarak işe başlayan Özbek uyruklu V.Z., işe gelmedi.

1 MİLYON TL DEĞERİNDE DÖVİZLERİ ÇALDI

V.Z.’ye ulaşamayan ev sahipleri, durumdan şüphelenip, para ve değerlerini kontrol ettiklerinde yatak odasındaki kasadan yaklaşık 1 milyon TL değerinde dolar ve euro çalındığını belirledi.

POLİS, HIRSIZIN YERİNİ TESPİT ETTİ

Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timleri, olayla ilgili ortak çalışma başlattı.

Şüpheli V.Z.’nin yakalanması için teknik takip başlatan ekipler, bakıcının İzmir’e kaçtığını, buradan da İstanbul’a gittiğini belirledi.

HIRSIZ BAKICI, HAVALİMANINDA YAKALANDI

V.Z.’nin, İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına kaçmak için uçak bileti almaya çalıştığı saptandı. Operasyon düzenleyen ekipler, V.Z.’yi yakaladı.V.Z.’nin valizinde yapılan aramalarda, çaldığı paralar bulunarak el konuldu.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgusunda yurt dışına kaçmayı planladığını itiraf eden V.Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak,cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen paralar incelemenin ardından ev sahibine teslim edildi.





