Bursa'da 1 uyuşturucu taciri tutuklandı

Polis ekiplerince uyuşturucu tariclerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, Yenice Mahallesi, Refah Sokak'ta 31 yaşındaki Ali B. ve 17 yaşındaki Baran İ.'nin uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

KURUSIKI TABANCA BULUNDU

Takip sonucu yakalanan şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler; Ali B.'nin üzerinde 83 adet uyuşturucu hap ve 2,26 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden kazandığı değerlendirilen 110 TL para ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Baran İ.'nin üzerinden ise 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Baran İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.