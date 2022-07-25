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    Bursa'da 1 yaşındaki bebek, beşinci kattaki balkondan düştü

    Bursa İnegöl'de meydana gelen olayda, apartmanın 5'inci kat balkonundan düşen 1 yaşındaki Asel hayatını kaybetti.
    • 25.07.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 18:00
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    Bursa'da 1 yaşındaki bebek, beşinci kattaki balkondan düştü

    Bugün 13.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Yunusemre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, sitenin 5'inci katında ikamet eden ailenin 1 yaşındaki bebeği Asel A., kapalı balkonda oyun oynarken balkon penceresine tırmandı.

    15 metre yükseklikten beton zemine düştü

    Dengesini kaybeden bebek, yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır yaralandı. Yaralanan bebek, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hayatını kaybetti

    İHA'nın haberine göre bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Bursa da 1 yaşındaki bebek, beşinci kattaki balkondan düştü #1

    Bursa da 1 yaşındaki bebek, beşinci kattaki balkondan düştü #2

    Bursa da 1 yaşındaki bebek, beşinci kattaki balkondan düştü #3


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