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    Bursa'da 10 dakika içinde 4 farklı ceza yiyen sürücünün otomobili bağlandı

    Bursa'da 10 dakika içinde 4 farklı ceza yiyen sürücünün otomobili bağlandı

    Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D., otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı ve 4 farklı ceza yedi.
    • İHA
    • 22.11.2020 - 06:27
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 06:53
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    Bursa'Nın erkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi’nde saat 20.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle Atatürk Caddesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, 41 GB 427 plakalı aracı durdurdu. Araçtan inen Z.D., bir süre ehliyetini ve kimliğini polis ekiplerine vermek istemedi.

    YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

    Daha sonra yaya olarak kaçmaya çalışan Z.D., polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonrasına ara sokakta yakalandı. Z.D., burada polis ekiplerine ve kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Yaşanan kovalamaca, an be an kameralara yansıdı.

    Bursa'da 10 dakika içinde 4 farklı ceza yiyen sürücünün otomobili bağlandı-Video

    Bursa da 10 dakika içinde 4 farklı ceza yiyen sürücünün otomobili bağlandı #1

    10 DAKİKADA 4 CEZA YEDİ

    Aşırı alkollü olduğu görülen Z.D., alkol metreyi üflemeyi reddederek, ekiplere zorluk çıkarmaya devam etti. Z.D.’nin ehliyetinin olmadığı belirlenirken otomobili ise bağlanarak, çekici ile emniyete götürüldü.

    Bursa da 10 dakika içinde 4 farklı ceza yiyen sürücünün otomobili bağlandı #2

    Yaşanan kovalamacanın ardından Z.D.’ye ‘Alkollü Araç Kullanmak’, ‘Ehliyetsiz Araç Kullanmak’, ‘Polisin Dur İhtarına Uymamak’ ve ‘Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etmek’ suçlarından toplamda 6 bin 277 lira ceza uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Bursa da 10 dakika içinde 4 farklı ceza yiyen sürücünün otomobili bağlandı #3

    Bursa da 10 dakika içinde 4 farklı ceza yiyen sürücünün otomobili bağlandı #4

    Bursa da 10 dakika içinde 4 farklı ceza yiyen sürücünün otomobili bağlandı #5

    Bursa da 10 dakika içinde 4 farklı ceza yiyen sürücünün otomobili bağlandı #6

    Bursa da 10 dakika içinde 4 farklı ceza yiyen sürücünün otomobili bağlandı #7

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