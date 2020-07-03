Bursa'da 10 yıllık cinayetin zanlısı beraatini istedi

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2009 yılında bıçaklayarak öldürdüğü kadın cesedini yakan zanlı, mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Bursa Nilüfer'de kadın cinayeti işleyen Bülent Çiftçioğlu, 10 yıl sonra yakalandı.

17 Mart 2009’da Çalı Barajı yakınındaki ormanlık alanda ağaçların arasında bıçaklanmış ve yakılmış bir şekilde kadın cesedi bulundu.

Ayşegül Kapusuzoğlu’na ait cesetle ilgili incelemelerde cinayetin fail ya da faillerine ulaşılamadı.

KATİL 10 YIL SONRA BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki yıl önce olayı yeniden ele alarak katil zanlısının Bülent Çiftçioğlu olduğunu tespit etti.

Tutuklu yargılanan sanık Çiftçioğlu, Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

15 YIL HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Bülent Çiftçioğlu’nun "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla yağma" suçundan da 15 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

MAHKEME ERTELENDİ

Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Bülent Çiftçioğlu beraatini talep etti. Sanık avukatına savunma için süre veren mahkeme heyeti, Çiftçioğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, mahkemeyi erteledi.