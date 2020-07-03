Dolar
6.8677
0.2174%
Euro
7.7241
0.2661%
Altın
1775.51
0.0095%
Borsa
115552.86
-1.1589%
G. Altın
391.824
0.1252%
Bitcoin
62501.86
-0.3596%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Bursa'da 10 yıllık cinayetin zanlısı beraatini istedi

    2009 yılında bıçaklayarak öldürdüğü kadın cesedini yakan zanlı, mahkemeden beraat talebinde bulundu.
    • İHA
    • 03.07.2020 - 17:02
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Bursa'da 10 yıllık cinayetin zanlısı beraatini istedi #1

    Bursa Nilüfer'de kadın cinayeti işleyen Bülent Çiftçioğlu, 10 yıl sonra yakalandı.

    17 Mart 2009’da Çalı Barajı yakınındaki ormanlık alanda ağaçların arasında bıçaklanmış ve yakılmış bir şekilde kadın cesedi bulundu.

    Ayşegül Kapusuzoğlu’na ait cesetle ilgili incelemelerde cinayetin fail ya da faillerine ulaşılamadı.

    KATİL 10 YIL SONRA BULUNDU

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iki yıl önce olayı yeniden ele alarak katil zanlısının Bülent Çiftçioğlu olduğunu tespit etti.

    Tutuklu yargılanan sanık Çiftçioğlu, Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

    15 YIL HAPSİ İSTENDİ

    Duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Bülent Çiftçioğlu’nun "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla yağma" suçundan da 15 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.

    MAHKEME ERTELENDİ

    Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Bülent Çiftçioğlu beraatini talep etti. Sanık avukatına savunma için süre veren mahkeme heyeti, Çiftçioğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, mahkemeyi erteledi.

    Bursa'da 10 yıllık cinayetin zanlısı beraatini istedi #2

    Bursa'da 10 yıllık cinayetin zanlısı beraatini istedi #3

    Görüş Bildir