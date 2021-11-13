Bursa'da 100 bin liralık altın çalan hırsız: Evleneceğim

Bir kuyumcuyu silahla soyarak 100 bin lira değerinde altın çalan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli K.İ ifadesinde "Evleneceğini, ev almak için soygun yaptığını" dile getirdi.

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’ndeki kuyumcuya gelen hırsızlık zanlısı, iş yeri sahibi S.K’ye silah doğrultarak aralarında imitasyon bileziklerin de bulunduğu altınları çaldı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek kısa sürede soygunu gerçekleştirilen kişinin K.İ. (24) olduğu tespit etti. Kaçan zanlı teknik ve fiziki takibe alındı.

YAKAYI ELE VERDİ

Zanlının, soygunu gerçekleştirdikten sonra ormanlık alana kaçtığını ve buradan ticari taksiye binerek Yalova’ya kaçtığını ve son olarak da İstanbul’a kaçtığını belirledi.

ALTINLARLA YAKALANDI

Bursa polisi, zanlının Kartal ilçesinde boş bir fabrikada saklandığı tespit etti. K.İ’yi soygundan 6 saat sonra silah ve çaldığı altınlarla yakaladı.

4 GÖZALTI

K.İ’nin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen F.B. (49), B.P. (47) ve M.Y.P. (19) aynı fabrikada gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli sorgusunun ardından adliye sevk edildi.

"EV ALMAK İÇİN SOYDUM"

Göz altına alınan K.İ’nin ifadesinde evleneceği ve ev almak için bu soygunu gerçekleştirdiğini söyledi.











