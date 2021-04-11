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    Bursa'da 100 yıllık tarihi binada yangın

    Yangının nedeni belirlenemezken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesine rağmen tarihi bina kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 11.04.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 11.04.2021 - 17:54
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    Bursa'da 100 yıllık tarihi binada yangın

    Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Balıkpazarı Mahallesi’nde kullanılmayan yaklaşık 100 yıllık tarihi binadan dumanlar yükselmeye başladı.

    Dumanlar kısa sürede aleve dönerken, çıkan alev geceyi gündüze çevirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    ALEVLER İÇİNDE KALDI

    İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesine rağmen bina küle dönerken, polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi aldı.

    Yangının çıkış sebebi ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.

    Bursa'da 100 yıllık tarihi bina alevlere teslim oldu VİDEO

    Bursa da 100 yıllık tarihi binada yangın #1

    Bursa da 100 yıllık tarihi binada yangın #2

    Bursa da 100 yıllık tarihi binada yangın #3

    Bursa da 100 yıllık tarihi binada yangın #4

    Bursa da 100 yıllık tarihi binada yangın #5

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