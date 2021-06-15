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    Bursa'da 1000 TL’lik borç yüzünden öldürüldü

    Kendisinden 2 Haziran'dan beri haber alınamayan kişinin, en son telefonda konuştuğu arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil arkadaş, tutuklandı.
    • DHA
    • 15.06.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 11:29
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    Bursa'da 1000 TL’lik borç yüzünden öldürüldü

    Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Murat Özkemer’den (32) 2 Haziran'dan beri haber alamayan ailesi, 5 Haziran'da polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

    Özkemer’i bulmak için çalışma başlatan ekipler, telefon sinyalini izledi.

    EN SON KONUŞTUĞU ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

    Sinyalin en son İvazpaşa Mahallesi’ndeki ormanlık alandan geldiğini tespit eden ekipler, ayrıca telefon görüşmelerini incelediklerinde de en son arkadaşı Onur Semiz (30) ile konuştuğunu saptadı.

    Polis, şüphe üzerine Onur Semiz'i gözaltına aldı.

    Bursa da 1000 TL’lik borç yüzünden öldürüldü #1

    1000 TL BORÇ YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ

    Emniyetteki sorgusunda Semiz, arkadaşı Murat Özkemer’i tabancayla vurup, öldürdüğünü ve olay yerinde bıraktığını itiraf etti.

    Sorgusunda, alkol almak için ormanlık alana gittiklerini anlatan Semiz, bu sırada Özkemer'den 1000 TL borcunu ödemesini istediğini bunun üzerine tartışma çıktığını ve Özkemer'i tabancayla vurup, öldürdüğünü söyledi.

    ORMANLIK ALANDA CESEDİ BULUNDU

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cuma günü Onur Semiz ile İvazpaşa Mahallesi’ndeki Abdal Murat Deresi yakınlarında bulunan ormanlık alana gitti.

    Özkemer’in cansız bedeni, ormanlık alanda bulundu. Özkemer’in cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp morguna kaldırıldı.

    Bursa da 1000 TL’lik borç yüzünden öldürüldü #2

    TUTUKLANDI

    Burada yapılan otopsinin ardından dün ailesi tarafından teslim alınan Özkemer’in cesedi, Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur Semiz, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

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