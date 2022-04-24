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- Bursa'da 13 yaşındaki çocuk 20 hırsızlık vakasına karıştı
Bursa'da 13 yaşındaki çocuk 20 hırsızlık vakasına karıştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 yaşındaki motosiklet hırsızını kıskıvrak yakaladılar.
- 24.04.2022 - 02:01
Bursa'da Orhaniye mahallesi 1. Çamlıbel sokağında park halinde bulunan motosiklet, bir şüpheli tarafından çalındı.
Olayı gören Vatandaşlar durumu İnegöl Polisine bildirdi. Polis ekipleri çevredeki sokaklarda motosiklet şüphelisini aramaya başladı.
Bursa'da 13 yaşındaki çocuk 20 hırsızlık vakasına karıştı - Video
Şüpheli 13 yaşında çıktı
Yenice Mahallesi Mustafabey caddesinde motosikleti sürükleyerek götüren şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli Seyit A. E.(13), gözaltına alındı.
20 hırsızlık vakası var
İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şahsın, 20 hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.