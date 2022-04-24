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    Bursa'da 13 yaşındaki çocuk 20 hırsızlık vakasına karıştı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 yaşındaki motosiklet hırsızını kıskıvrak yakaladılar.
    • 24.04.2022 - 02:01
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    Bursa'da 13 yaşındaki çocuk 20 hırsızlık vakasına karıştı

    Bursa'da Orhaniye mahallesi 1. Çamlıbel sokağında park halinde bulunan motosiklet, bir şüpheli tarafından çalındı.

    Olayı gören Vatandaşlar durumu İnegöl Polisine bildirdi. Polis ekipleri çevredeki sokaklarda motosiklet şüphelisini aramaya başladı.

    Bursa'da 13 yaşındaki çocuk 20 hırsızlık vakasına karıştı - Video

    Şüpheli 13 yaşında çıktı

    Yenice Mahallesi Mustafabey caddesinde motosikleti sürükleyerek götüren şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli Seyit A. E.(13), gözaltına alındı.

    Bursa da 13 yaşındaki çocuk 20 hırsızlık vakasına karıştı #1

    20 hırsızlık vakası var

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şahsın, 20 hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.
    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da 13 yaşındaki çocuk 20 hırsızlık vakasına karıştı #2

    Bursa da 13 yaşındaki çocuk 20 hırsızlık vakasına karıştı #3

    Bursa da 13 yaşındaki çocuk 20 hırsızlık vakasına karıştı #4


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