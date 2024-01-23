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Bursa'da, 14 ve 11 yaşındaki iki kardeş kayboldu

Bursa'da, 14 ve 11 yaşındaki iki kardeş kayboldu Orhangazi'de oturan Mehmet İhsan Türksever'in çocukları Uğur (14) ve Çektar Türksever'den (11) dün öğle saatlerinden beri haber alınamıyor.