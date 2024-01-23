Bursa'da, 14 ve 11 yaşındaki iki kardeş kayboldu

DHA
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde oturan Türksever ailesinin 3 çocuğundan, ortaokula giden 14 yaşındaki Uğur ve 11 yaşındaki Çektar Türksever, dün saat 13.30 sıralarında Çamlıkebir Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı.
Çocuklar geri dönmezken, Mehmet İhsan Türksever, hayatlarından endişe ettiğini belirterek, polis merkezine gitti.
Ekipler iki kardeşi arıyor
Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de evden ayrılıp bir gün sonra geri dönen Uğur ve Çektar Türksever kardeşleri arıyor.
Güvenlik kameralarını izleyen polis, Uğur ve Çektar kardeşlerin gidebilecekleri yerleri araştırıyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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