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- Bursa'da 15 aracı camlarını kırarak soyan hırsız yakalandı
Bursa'da 15 aracı camlarını kırarak soyan hırsız yakalandı
Farklı bölgelerde 15 aracın camını kırarak içerisinden çeşitli malzemeler çalan Sultan Ö. (23), bir gün geçmeden yakalandı.
- İHA
- 25.04.2021 - 17:11
- Güncelleme : 25.04.2021 - 17:15
Bursa'nın Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde gelen hırsızlık ihbarları üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.
15 aracın camı kırılarak, içerisindeki malzemelerin çalındığı belirleyen ekipler, bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Sultan Ö. olduğunu tespit etti.
GÖZALTINA ALINDI
Gece saatlerinde çaldığı kredi kartlarıyla da akaryakıt istasyonlarından alışveriş yaptığını öğrenen ekipler, şüpheli Sultan Ö.’yü Eşref Dinçer Mahallesi’nde kaldığı evde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelin Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Bursa'da 15 aracı camlarını kırarak soyan hırsız yakalandı VİDEO