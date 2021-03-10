Bursa'da 15 günlük bebek beşiğinde ölü bulundu

15 günlük bebeği Jnait'in beşiğinde öldüğünü gören Suriye uyruklu anne, hastanede baygınlık geçirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi Okul Sokak’ta oturan Suriye uyruklu Muhammed- Sidra Hamido çiftinin 15 gün önce Jnait ismini verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi.

Anne Sidra, bugün sabah saatlerinde emzirdiği bebeğini beşiğe koyarak, uyuttu. Genç kadın, bebeğinin uyumasının ardından kendisi de uykuya daldı.

3 saat sonra uyanan anne, bebeğini kucağına aldığında nefes almadığını fark etti.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir araçla hemen hastaneye getirilen bebeğin yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğinin öldüğünü öğrenen anne, baygınlık geçirdi.

ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Bebeğin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, bebeğin ölümüyle ilgili araştırma başlattı.

















