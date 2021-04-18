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- Bursa'da 15 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
Bursa'da 15 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
Bursa'da dün 1 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında çarpışma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
- İHA
- 18.04.2021 - 04:18
- Güncelleme : 18.04.2021 - 08:08
Dün saat 16.00’da Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Demireli Mahallesi girişinde meydana gelen trafik kazasında, ana yola çıkan elektrikli motosiklette yolculuk yapan Eren Beygircioğlu'na, karşı yönden gelen çarptı.
KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç hayatını kaybederken, kaza anına ait görüntüler paylaşıldı.
Bursa'da 15 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında-Video